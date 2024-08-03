Открытая тренировка по ушу прошла в центральном парке Люберец

В центральном парке Люберец состоялась открытая тренировка по ушу в рамках проекта губернатора Московской области Андрея Воробьева «Лето в Подмосковье». Ее провели чемпионы мира Исмаил Алиев и Наталья Голоухова.

В ходе мероприятия чемпионы рассказали участникам об основах китайского боевого искусства, а также продемонстрировали базовые приемы и техники. Участники тренировки смогли не только узнать много нового о философии и технике ушу, но и попробовать свои силы под руководством именитых мастеров.

Напомним, что Исмаил Алиев — чемпион Европы и России по ушу-саньда, победитель Всемирных игр боевых искусств, призер чемпионатов мира и мастер спорта России международного класса, а Наталья Голоухова — трехкратная чемпионка мира и Европы по традиционному ушу, победитель Кубка Европы по спортивному ушу, чемпионка международных турниров.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о летнем событийном туризме в Подмосковье.

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