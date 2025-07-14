Рейды по безопасности на воде провели в Чехове

В связи с установившейся жаркой погодой в Чехове множество отдыхающих отправились к водоемам. А спасатели проводят профилактические рейды, во время которых информируют жителей о правилах безопасности на воде.

Для профилактики несчастных случаев, снижения количества происшествий и обеспечения безопасности людей во время отдыха специалисты раздают памятки и проводят беседы с отдыхающими, объясняя, как избежать трагедий на воде. Быстрая и грамотная помощь человеку, в том числе при утоплении, может спасти ему жизнь.

Ежедневно спасатели в муниципальном округе Чехов обходят набережную реки Теребенки, карьер в деревне Солнышково и пляж в деревне Голыгина, где собирается большое количество отдыхающих. Также сотрудники «ЧеховСпас» регулярно дежурят на Глуховском карьере.

Ранее мы рассказывали о том, что автоинспекторы в Воскресенске напомнили детям правила безопасности на дороге. Мероприятие прошло в оздоровительном лагере «Дубравушка».