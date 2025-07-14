Москвичке удалили кисту с паразитами после укуса комара

Врачи городской поликлиники (ГП) № 5 спасли жизнь пациентке, у которой выявили дирофиляриоз. Об этом сообщила пресс-служба столичного депздрава.

Женщина обратилась к хирургу с жалобами на «безболезненный шарик», который появился на правом плече и стал расти в размерах. УЗИ показало, что у пациентки киста.

После исследования выяснилось, что в кисте проходило хронически активное воспаление, предположительно, вызванное паразитарным заражением. В итоге пациентке поставили диагноз — дирофиляриоз.

«Дирофиляриоз — паразитарное заболевание, которое передается через укусы комаров. Человек является случайным хозяином паразита, а само заражение может произойти во время отдыха на природе, охоты или рыбалки», — рассказала заведующий хирургическим отделением ГП № 5, врач-хирург Дарья Рябчикова.

После укуса комара возбудитель попадает в кровоток, откуда разносится по органам или остается под кожей. даже немедленная обработка укуса не поможет предотвратить заражение.

У женщины нашли аналогичное новообразование в поднижнечелюстной области. Вторую кисту также удалили.

В июне в Крыму зафиксировали первый случай заражения дирофиляриозом через укус комара. Климат полуострова идеально подходит для размножения кровососущих насекомых.