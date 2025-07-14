Более 700 детских качелей отремонтировали в Подмосковье с начала лета

Инспекторы министерства по содержанию территорий Подмосковья регулярно проверяют игровые площадки. Обнаруженные неисправности передаются ответственным организациям. Так, с июня в Московской области отремонтировали более 700 детских качелей, сообщили в пресс-службе ведомства.

Больше всего работ провели в Подольске, Мытищах и Химках.

«Посредством мониторинга камер видеонаблюдения ответственные за содержание территорий — управляющие организации или МБУ обязаны направлять информацию о факте нарушения в правоохранительные органы. На основании представленных фотографий будет осуществляться определение персональных данных, после чего граждане будут привлечены к ответственности», — рассказал зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

В ведомстве напомнили, что детские качели должны соответствовать требованиям безопасности. Для ее усиления современные площадки оснащают термоусадочными материалами, которые помогают улучшить хват и уменьшают риск травмирования.

Если вы обнаружили неисправность на детской площадке, следует обратиться в территориальный отдел министерства.