Спортсмены из Чехова выиграли 4 медали на чемпионате по лыжероллерам

Первенство прошло в Обнинске 12 июля. Спортсмены их Чехова выступили в состязаниях на дистанциях от одного до 10 километров.

Воспитанники спортивной школы «Витязь» имени Валерия Васильева сумели проявить свои способности по максимуму. Они продемонстрировали отличную технику и выдержку. По результатам соревнований первое место в категории 17-18 лет на дистанции 10 километров занял Роман Лебедев, а серебро завоевал Олег Макаров, который выступил в категории 15-16 лет на трассе пять километров.

Также в категории 17-18 лет на дистанции 10 километров Арсен Биктимиров занял третье место. Софья Буранова стала бронзовым призером на дистанции 2,5 километра среди спортсменов в возрасте 12-13 лет.

К соревнованиям ребят подготовили Елизавета Зеленцова и Борис Калинушкин. Отметим, что спортивные школы, клубы и объединения осуществляют свою деятельность в рамках региональной программы «Спорт Подмосковья».