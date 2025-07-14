Туристы подрались на канатной дороге в Сочи

Туристы подрались в очереди во время проведения Дня открытых дверей на канатной дороге на курорте «Газпром поляна» 12 июля. Драчунов уже ищут, сообщила пресс-служба УВД по городу Сочи ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Правоохранители отреагировали на публикации Telegram-каналов с видео с горнолыжного курорта, на котором было массовое скопление людей возле канатной дороги, а также массовая драка.

В заявлении сочинской полиции говорится, что сотрудники УВД уже проводят оперативно-розыскные мероприятия, чтобы установить личности туристов, причастных к потасовке. После завершения проверки правоохранители примут процессуальное решение.

Во время проведения Дня открытых дверей на канатной дороге в рамках мероприятия действовал спецтариф на проезд по всем канатным дорогам на вершины «Лаура» и «Альпика» — 100 рублей.

Драка началась в очереди. Одна из женщин попыталась разнять драчунов, но получила удар по голове от одного из мужчин. На распространившихся в соцсетях кадрах видно, что после этого другой посетитель повалил пострадавшую на землю и ударил ногой в лицо.

Ранее в столичном ЖК «Императорские Мытищи» двое водителей подрались из-за проезда.