Мужчина выпал из окна многоэтажки на юго-востоке Москвы

На юго-востоке Москвы в ЖК «Люблинский парк» мужчина выпал из окна одной из квартир. Спасти его не удалось. Подробностями случившегося с 360.ru поделился очевидец.

«Я шел через дорогу, которая ближайшая к этому дому, и увидел человека в полете. Он летел уже головой вниз, не кричал, ничего такого», — рассказал он.

По словам мужчины, он подошел к кустам и увидел торчащие из них руки и ноги. На место ЧП прибыли бригады скорой помощи и полиция. Спасти пострадавшего медикам не удалось.

«Увидела из окна две скорых, полицейскую машину и человека под окнами, накрытого черным пакетом», — рассказала еще одна очевидица случившегося.

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