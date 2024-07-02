Сегодня 17:46 Джаз и театр под открытым небом. Каким будет событийный туризм в Подмосковье этим летом Андрей Воробьев рассказал о летнем событийном туризме в Подмосковье 0 0 0 Подмосковье

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Лето — время для фестивалей, спектаклей, выставок и концертов под открытым небом. Событийный туризм очень динамично и ярко развивается, рассказал глава Подмосковья Андрей Воробьев. Афиши расписаны уже до сентября — гостей ждут новые уникальные программы.

В Клину уже отгремел Международный фестиваль искусств имени Чайковского под руководством Юрия Башмета, в усадьбе Большие Вяземы — литературный фестиваль «Арт-пикник. Проект: ПОЭТ», в Чехове состоялось большое театральное событие «Мелиховская весна».

«Мы стараемся развивать и поддерживать событийный туризм в Подмосковье и очень рады, что наши музыкальные, литературные, театральные, гастрономические фестивали ежегодно привлекают все больше участников и гостей», — поделился Андрей Воробьев.

Уже завтра, 3 июля, в музее «Новый Иерусалим» в Истре начнется грандиозный фестиваль «Лето. Музыка. Музей». В окружении природы гости смогут насладиться звучанием произведений Рахманинова, Римского-Корсакова, Прокофьева, Дебюсси. Изюминкой станет выступление артистов Большого театра.

Впереди еще два месяца лета и насыщенная программа разноплановых мероприятий. Андрей Воробьев

В августе в Горках Ленинских в юбилейный 10-й раз пройдет одно из главных open-air событий страны — «Джазовые сезоны» под руководством Игоря Бутмана.

Вместе с тем на сыроварне Олега Сироты в Истре состоится главный гастрономический фестиваль Подмосковья и один из крупнейших в России. Он соберет со 2 по 4 августа свыше 350 фермеров и ремесленников. Гостей вкусного события ждут ярмарки, экскурсии по сыроварне, насыщенная развлекательная программа. Традиционно гастрофест соберет сыроваров и ремесленников со всей России.

Культурное событие — «Достоевский. Фестиваль-путешествие в Зарайск» пройдет 20 и 21 июля под руководством народного артиста Евгения Миронова. Все желающие смогут посетить места, связанные с жизнью и творчеством великого русского писателя. Зрителей ждут красочные театральные перформансы. Гвоздем театральной программы станет спектакль «Бедные люди» с Евгением Мироновым и Юлией Хлыниной при участии симфонического оркестра «Новая Россия» под управлением Юрия Башмета. В последний день лета в Сергиевом Посаде пройдет «Мотофристайл», а 7 сентября в Подмосковье будет гала-концерт с участием финалистов фестиваля «Город танцует в парках» под руководством хореографа Егора Дружинина.

Еще больше обо всех этих и других событиях читайте на туристическом портале Подмосковья welcome.mosreg.ru.