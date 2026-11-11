В Подмосковье отремонтировали поврежденные дорожные знаки

Работы провели в Красногорске на улице Кирова, в Королеве на улице Тарасовской, в Балашихе в микрорайоне Керамик на Носовихинском шоссе, в Реутове на улице Транспортной, в Жуковском на улицах Туполева и Дугина, в Раменском на улице Электрификации, в Лобне в микрорайоне Луговой на улице Южной. Также знаки восстановили в Пушкинском — в Ивантеевке на Центральном проезде и на улице Дзержинского, в Кашире на Иванъковском шоссе рядом с остановкой «Поворот на Ступино – Фритолейс», в Лосино-Петровском на улице Первомайской и в деревне Осеево на улице Центральной.

Кроме того, работы прошли в Орехово-Зуеве в деревне Давыдово на улице Заводской и в деревне Войново-Гора на улице Старой, в Серпухове в селе Липицы на улице имени А.И. Калинина и в деревне Спас-Тешилово, в Дмитрове в поселке городского типа Деденево на улице Советской. Знаки отремонтировали и в Люберцах в поселке городского типа Малаховка на Большом Кореневском шоссе, в Мытищах в деревне Коргашино на Пироговском шоссе и в Истре в деревне Лешково.

В Минтрансе отметили, что поврежденные знаки несут опасность для автомобилистов и повышают риск возникновения аварии. В ведомстве назвали работу дорожников по восстановлению знаков важным вкладом в порядок и безопасность Подмосковья.