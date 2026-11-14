Баскетбольный клуб «Химки» обыграл команду Ижевска

По четвертям результат распределился так: 20:17, 17:12, 21:20, 28:20. Лучшим игроком матча в составе «Химок» стал Денис Левшин, набравший 16 очков, а также сделавший 7 подборов и 5 передач. Солидный вклад в победу внесли Александр Захаров (13 очков и 5 подборов), Сергей Митусов (12 очков), Виктор Заряжко (11 очков и 5 передач) и Евгений Фидий (11 очков).

Победа в Ижевске продолжила успешную серию «Химок»: ранее команда уверенно обыграла «Металлург» в домашнем матче (74:64), а до этого взяла убедительный реванш у действующего чемпиона Суперлиги — челябинского «ЧБК», победив со счетом 117:82. Эта встреча финалистов прошлого сезона стала подтверждением амбиций химчан.

Следующий матч «Химки» проведут также на выезде: 15 ноября команда встретится с «Тамбовом». Начало игры — в 14:00 по московскому времени.