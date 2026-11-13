Учебный комбинат подготовил свыше 5 тысяч работников ЖКХ в Подмосковье

Более 5,5 тысячи работников жилищно-коммунального хозяйства прошли обучение в Учебно-курсовом комбинате ЖКХ Московской области с начала года. Полученные знания помогут им обеспечивать бесперебойную работу коммунальной инфраструктуры, в том числе в периоды повышенной нагрузки.

Программы охватывают различные профессии: слесарей аварийно-восстановительных работ, операторов котельных, электрогазосварщиков, машинистов насосных установок и специалистов по химической очистке воды.

Отдельное направление подготовки связано с охраной труда и безопасностью. Слушатели проходят проверку знаний по пожарной безопасности, осваивают правила работы на высоте, учатся оказывать первую помощь и соблюдать требования промышленной безопасности.

«Задача — не просто обучать молодых специалистов, а перестраивать подход к учебным процессам таким образом, чтобы выпускники становились универсальными профессионалами ЖКХ, способными решать самые сложные задачи с учетом современных реалий и стандартов», — отметил министр ЖКХ Подмосковья Кирилл Григорьев.

Больше всего желающих пройти подготовку было из Балашихи, Реутова, Серпухова, Химок и Подольска.

Учебно-курсовой комбинат продолжает набор на образовательные программы. Ознакомиться с направлениями и выбрать подходящий курс можно на сайте учреждения.