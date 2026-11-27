На Советской площади рядом со зданием администрации округа устанавливают главную новогоднюю ель. Вместо конструкции, которая использовалась с 2018 года и вышла из эксплуатации, приобрели новое 18-метровое дерево.

Сейчас рабочие собирают металлический каркас ели. Они устанавливают и соединяют изогнутые секции нижнего яруса, закрепляя их болтами, а затем монтируют вертикальные стойки и горизонтальные кольца, формирующие конусообразную конструкцию. На каркас крепят искусственные ветви, которые равномерно распределяют по ярусам. После завершения сборки ель украсят гирляндами, шарами и другими праздничными элементами.

Новую ель дополнит световой шатер диаметром 30 метров. Он будет состоять из 175 световых лучей длиной 22 метра каждый. Лучи будут расходиться от вершины ели, образуя над площадью световой купол. Система подсветки сможет воспроизводить 11 различных световых программ.