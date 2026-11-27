В стоматологических поликлиниках Подмосковья проводят бесплатную диагностику для раннего выявления онкологических заболеваний полости рта. С начала года люминесцентную стоматоскопию прошли более 310 тысяч человек. У 112 пациентов обнаружили изменения, потребовавшие дополнительного наблюдения и консультации онколога. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

«Метод люминесцентной стоматоскопии отличается высокой эффективностью, безопасностью и отсутствием дискомфорта для пациента», — сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Обследование проводят с помощью специальной лампы и защитных очков. Стоматолог направляет источник света в полость рта: измененные участки тканей начинают светиться иначе, чем здоровые. Это позволяет врачу заметить подозрительные изменения и при необходимости направить пациента на дополнительную диагностику.

Пройти обследование можно бесплатно во время приема у стоматолога.