Итоги пятилетней работы по Народной программе подвели в Дмитрове

12 ноября в Дмитрове состоялась XXXIV Конференция местного отделения партии «Единая Россия». В работе форума приняли участие глава Дмитровского округа, секретарь местного отделения партии Михаил Шувалов, депутат Московской областной Думы Александр Орлов, члены местного политического совета и местной контрольной комиссии, а также делегаты от 104 первичных отделений.

Открывая конференцию, Михаил Шувалов заявил о сплоченности партии вокруг лидера страны и нацеленности на решение задач, которые напрямую влияют на благосостояние граждан и силу государства.

«„Единая Россия“ всегда была, есть и будет активной и сплоченной вокруг нашего лидера, президента Владимира Путина. Мы на местах делаем все возможное, чтобы все поставленные партией задачи выполнялись. Ведь они направлены только на повышение благосостояния, качества жизни наших сограждан и на то, чтобы Россия всегда была сильным государством», — заявил он.

С развернутым докладом об итогах пятилетней работы выступил руководитель фракции «Единая Россия» в Дмитровском округе Денис Успехов. Он сообщил, что за этот период местное отделение прошло через пять избирательных кампаний, и на каждой из них партия одерживала уверенную победу.

Особое внимание было уделено работе с наказами избирателей. Жители округа направили более 10 тысяч предложений в новую Народную программу. Среди наиболее значимых инициатив — завершение строительства Рогачевского моста, создание фиджитал-центра, реконструкция железнодорожного вокзала и парка «Березовая роща».

Денис Успехов сообщил, что работа с наказами не заканчивается на этапе сбора предложений: она переходит в практическую плоскость. Для системной реализации социально значимых инициатив сформирована рабочая группа под руководством Михаила Шувалова. В ее состав вошел и депутат Мособлдумы Александр Орлов.

«Работа с наказами — это прямой диалог с жителями. В рабочей группе она организована по ключевым направлениям — от образования и здравоохранения до ЖКХ, дорог и экологии. Для меня важно лично участвовать в реализации инициатив, которые волнуют людей», — сказал Александр Орлов.

По итогам обсуждения делегаты признали работу местного политического совета и местной контрольной комиссии за пятилетний период удовлетворительной. На конференции утвердили количественный состав органов: в местный политический совет вошли 20 человек, в местную контрольную комиссию — 5 человек. Члены МПС были избраны путем тайного голосования.

Единогласным решением секретарем Дмитровского местного отделения партии «Единая Россия» вновь избран Михаил Шувалов.

Завершающим этапом конференции стало избрание делегатов на Конференцию Московского областного регионального отделения «Единой России». От Дмитровского округа в состав делегации вошли Михаил Шувалов, первый заместитель главы округа, член местного политического совета Евгений Тертышников и секретарь первичного отделения № 3731 Светлана Ролдугина.

Подводя итоги, Михаил Шувалов напомнил о высокой ответственности перед избирателями: «Поддержка избирателей — это кредит доверия, который мы обязаны подтверждать конкретными делами. Впереди — реализация наказов жителей, всесторонняя поддержка участников специальной военной операции и их семей, подготовка к новым избирательным кампаниям».