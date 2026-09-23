Спортсмены из Люберец стали призерами всероссийского турнира по тяжелой атлетике

Воспитанники отделения тяжелой атлетики спортивной школы олимпийского резерва городского округа Люберцы завоевали две серебряные медали на всероссийских соревнованиях «Золотые купола». Турнир во Владимире собрал более 250 спортсменов из 15 регионов России.

Спортсмены отделения тяжелой атлетики СШОР городского округа Люберцы успешно выступили на всероссийских соревнованиях «Золотые купола», посвященных памяти заслуженного тренера России В. П. Кузнецова.

В составе сборной Московской области на турнире выступили София Игнашова и Даниил Козишников. Оба спортсмена заняли вторые места в своих категориях и стали серебряными призерами соревнований.

За награды во Владимире боролись более 250 участников из 15 регионов страны.

«Поздравляем Софию и Даниила, а также их тренеров с успешным выступлением и серебряными наградами», — отметили в спортивной школе олимпийского резерва.

Подготовкой спортсменов занимались тренеры Виктор Сулоев и Солтон Каракотов.