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    Мастер-классы на тему золотой осени пройдут в Солнечногорске

    Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

    Парки Солнечногорска подготовили для жителей программу мероприятий на последнюю неделю сентября. С 22 по 27 сентября посетителей ждут творческие мастер-классы, спортивные тренировки, настольные игры и другие бесплатные активности.

    24 сентября гостей ждут занятия по созданию «Гербария». Они пройдут в тех же локациях в 11:20 и 15:00, а завершится день спортивной тренировкой.

    В субботу, 26 сентября, программа начнется с общей зарядки у входной группы «Набережная „Выстрел“». В 9:00 состоится забег «5 верст», а в 12:00 у памятника Лермонтову пройдет круговая тренировка.

    Завершит недельную программу танцевальное занятие по зумбе. Оно состоится 27 сентября в 12:00.

    Все мероприятия в парках Солнечногорска доступны бесплатно. Жители смогут выбрать занятия по интересам — от творчества до активного отдыха на свежем воздухе.