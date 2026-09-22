Мастер-классы на тему золотой осени пройдут в Солнечногорске

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Парки Солнечногорска подготовили для жителей программу мероприятий на последнюю неделю сентября. С 22 по 27 сентября посетителей ждут творческие мастер-классы, спортивные тренировки, настольные игры и другие бесплатные активности.

24 сентября гостей ждут занятия по созданию «Гербария». Они пройдут в тех же локациях в 11:20 и 15:00, а завершится день спортивной тренировкой.

В субботу, 26 сентября, программа начнется с общей зарядки у входной группы «Набережная „Выстрел“». В 9:00 состоится забег «5 верст», а в 12:00 у памятника Лермонтову пройдет круговая тренировка.

Завершит недельную программу танцевальное занятие по зумбе. Оно состоится 27 сентября в 12:00.

Все мероприятия в парках Солнечногорска доступны бесплатно. Жители смогут выбрать занятия по интересам — от творчества до активного отдыха на свежем воздухе.