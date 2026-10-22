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    Подмосковный врач Земскова дала советы по предотвращению гипертонии

    Врач за работой
    Фото: Врач за работой/Домодедовская больница

    В преддверии Всемирного дня борьбы с инсультом Домодедовская больница напомнила о критической важности контроля артериального давления. Об этом рассказала врач-методист учреждения, кандидат медицинских наук Светлана Земскова.

    Специалист объяснила, почему гипертонию называют «тихим убийцей» и как она провоцирует сосудистые катастрофы.

    «Артериальная гипертония — это хроническое заболевание, которое требует постоянного контроля», — подчеркнула Светлана Земскова.

    Препараты лишь сдерживают болезнь, не устраняя ее причину, поэтому самостоятельный отказ от терапии неизбежно ведет к рецидиву.

    Несмотря на бессимптомное течение, высокое давление наносит удар по органам-мишеням: сердцу, мозгу, почкам и сосудам, являясь главным фактором риска ишемического и геморрагического инсультов. Уровень давления зависит от генетики, образа жизни и внешних условий.

    Для профилактики врач посоветовала следующие действия:

    Главное правило — принимать назначенные врачом препараты строго по графику. Полностью излечить гипертонию нельзя, но грамотный контроль позволяет минимизировать риск инсульта.

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