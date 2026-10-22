Подмосковный врач Земскова дала советы по предотвращению гипертонии

В преддверии Всемирного дня борьбы с инсультом Домодедовская больница напомнила о критической важности контроля артериального давления. Об этом рассказала врач-методист учреждения, кандидат медицинских наук Светлана Земскова.

Специалист объяснила, почему гипертонию называют «тихим убийцей» и как она провоцирует сосудистые катастрофы.

«Артериальная гипертония — это хроническое заболевание, которое требует постоянного контроля», — подчеркнула Светлана Земскова.

Препараты лишь сдерживают болезнь, не устраняя ее причину, поэтому самостоятельный отказ от терапии неизбежно ведет к рецидиву.

Несмотря на бессимптомное течение, высокое давление наносит удар по органам-мишеням: сердцу, мозгу, почкам и сосудам, являясь главным фактором риска ишемического и геморрагического инсультов. Уровень давления зависит от генетики, образа жизни и внешних условий.

Для профилактики врач посоветовала следующие действия:

полностью отказаться от курения;

ограничить потребление соли до пяти граммов в день;

снижать вес (каждый потерянный килограмм уменьшает давление на один–два миллиметра ртутного столба);

уделять физической активности 150 минут в неделю;

придерживаться сбалансированного питания.

Главное правило — принимать назначенные врачом препараты строго по графику. Полностью излечить гипертонию нельзя, но грамотный контроль позволяет минимизировать риск инсульта.