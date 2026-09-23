Кубок по футболу среди ветеранов начался в Люберцах

В этом году в соревнованиях участвуют семь команд. За ежегодный ветеранский Кубок Люберецкого округа будут бороться как местные футболисты, так и гости из Краскова, Котельников и Лыткарина.

Участники уже перешагнули порог в 50+, но все еще бодры, активны, спортивны и горят футболом. Поэтому традиционные соревнования стараются не пропускать.

Организатор турнира, учредитель Федерации футбола Люберец Владимир Немов рассказал, что все команды разделили на две группы. Победители каждой из них сыграют между собой в полуфиналах, затем лучшие встретятся в финале. Игра состоит их двух таймов по 30 минут. В каждом команде по девять игроков — вратарь и восемь полевых.

Ветеранский кубок будет продолжаться в течение месяца. Команда-победитель определится в октябре.