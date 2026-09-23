Новую блочно-модульную котельную подготовили к запуску в Серпухове

В Серпухове продолжается строительство новой блочно-модульной котельной. Специалисты завершили установку всех блок-модулей и основного оборудования, сейчас ведется монтаж инженерных систем и подготовка объекта к дальнейшему запуску.

На объекте новой котельной в Серпухове выполнен один из ключевых этапов строительства: все 10 блок-модулей установлены на фундамент и приведены в проектное положение. Также завершены монтаж тепломеханического оборудования, устройство кровли и установка сэндвич-панелей стен.

В настоящее время специалисты выполняют монтаж и обвязку систем электроснабжения и автоматики, проводят сборку газорегуляторного оборудования и дымовой трубы. Параллельно продолжается прокладка нового трубопровода диаметром 500 мм.

Два участка тепловой сети общей протяженностью 164 погонных метра от блочно-модульной котельной уже полностью смонтированы. Теплоноситель запущен по новой схеме, продолжаются работы по обратной засыпке и благоустройству территории.

«Новая котельная — это не просто объект на карте. Это тепло в домах жителей и стабильная работа коммунальной инфраструктуры», — отметил глава городского округа Серпухов Алексей Шимко.

Реализация проекта позволит повысить надежность теплоснабжения, обеспечить устойчивую работу коммунальной системы и создать условия для дальнейшего развития городской инфраструктуры.