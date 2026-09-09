Финал первенства Москвы и Подмосковья по автокроссу пройдет в Химках 12 сентября

В Химках 12 сентября состоится заключительный, седьмой этап первенства Москвы и Московской области по кроссу — Кубок Kramar Motorsport – YUKA ADV Pro Racing. Соревнования пройдут на трассе в микрорайоне Старбеево, сообщает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.

За победу поборются юные спортсмены в пяти классах. Программа объединит гонки на багги и заезды на автомобилях.

Несмотря на юный возраст участников, соревнования обещают быть не менее зрелищными, чем взрослые автоспортивные турниры. Итоговый этап определит сильнейших по результатам сезона, а напряженная борьба может развернуться на каждом заезде.

Проведением турнира занимается «Гоночная Команда МСК». Мероприятие проходит при поддержке Дома юных техников «Интеграл», федераций автоспорта Москвы и Московской области, команды имени Евгения Родионова и «Боевого Братства» (Химки).

Посетить соревнования можно бесплатно.

Турнир проводят в рамках государственной программы «Спорт России».