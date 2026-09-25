Объезд территорий Электрогорска провели в Павлово-Посадском округе

Сотрудники администрации Павлово-Посадского округа провели 24 сентября рабочий объезд Электрогорска и близлежащих территорий. Проверяющие посетили ключевые точки, чтобы оценить состояние объектов и учесть обращения жителей.

На участке возле дома участника специальной военной операции на 2-й Юго‑Западной улице выполнена отсыпка дороги. Жители попросили продолжить работы на всей протяженности улицы. Профильные службы оценят объем необходимых мероприятий, после чего будет рассмотрена возможность включения дороги в план ремонта на 2027 год.

Следующей точкой маршрута стало Стахановское озеро, где провели благоустройство. Представители старшего поколения выразили благодарность за выполненные работы. Жители с удовольствием гуляют и отдыхают на этой территории.

Завершился объезд в деревне Дальняя, где ведется отсыпка дороги щебнем.

Коммунальные службы Электрогорска также продолжают плановые работы: выполняют ямочный ремонт, убирают смет, листву и мусор, Эти мероприятия важны для поддержания порядка и создания комфортных условий для жителей