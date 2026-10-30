Новый сезон Лиги КВН открыли в Дмитрове

Второе место заняла сборная Инженерной школы, набравшая девять баллов. Третье разделили «Аквакультура» из Дмитровского рыбохозяйственного технологического института и команда гимназии «Дмитров» — у них по 8,4 балла. Команда лицея № 4 завершила игру с результатом восемь баллов.

В Дмитрове в КВН играют уже много лет. Местные команды становились победителями Подмосковной лиги и выходили в финал Рязанской лиги. Теперь за победу в новом сезоне соревнуются школьники, студенты и участники местного сообщества.

Заместитель главы округа Ирина Костышина отметила, что у КВН в округе уже сложились свои традиции: за эти годы выросло целое поколение, а команды добились успехов и за пределами округа.

«Особенно приятно видеть, что интерес к игре сохраняется: на смену опытным участникам приходят новые ребята со своими идеями, шутками и желанием выступать. Для нас важно поддерживать такие молодежные инициативы, ведь именно здесь ребята находят друзей, раскрывают свои таланты и учатся уверенно чувствовать себя перед большой аудиторией», — подчеркнула она.

Организовать и провести первый этап помогли «Волонтеры Подмосковья». Следующие игры определят, кто станет победителем сезона.