Транспортная компания в Подмосковье погасила долг по взносам после ареста счетов

Транспортная компания из Подмосковья погасила задолженность по страховым взносам на сумму около трех миллионов рублей после вмешательства судебных приставов. Для взыскания средств сотрудники Домодедовского городского отделения ГУФССП России по Московской области применили меры принудительного исполнения.

После поступления исполнительного документа пристав возбудил производство и уведомил руководство организации о необходимости рассчитаться с долгом. На банковские счета компании наложили арест, а также запретили регистрационные действия в отношении 73 принадлежавших ей автобусов.

Кроме того, с перевозчика взыскали исполнительский сбор в размере 469 тысяч рублей. После принятых мер организация перечислила страховые взносы и полностью выплатила дополнительный сбор.

В начале года судебные приставы этого же отделения уже добивались от компании погашения задолженности по страховым взносам. Тогда сумма составила около 4,4 миллиона рублей.

Страховые взносы работодатели перечисляют за своих сотрудников. Эти средства направляются на формирование пенсионных прав, финансирование медицинской помощи, выплаты по больничным листам и компенсации при производственных травмах.