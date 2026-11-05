Глава Чехова провел совещание по вопросам ЖКХ

Глава муниципального округа Чехов Михаил Собакин провел еженедельное совещание по вопросам жилищно-коммунального хозяйства с представителями ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний. Основное внимание уделили показателям работы теплоэнергетических объектов и жестким требованиям к устранению аварийных ситуаций.

В поселке Мещерское удалось нормализовать качество горячего водоснабжения после установки нового аккумуляторного бака-накопителя. На улицах Дружба и Лопасненская сейчас работают три специализированные бригады, которые проводят развоздушивание систем отопления.

«Отдельно указал всем присутствующим на недопустимость отсутствия аварийных бригад в выходные и праздничные дни. Подчеркнул, что бригады должны быть не только укомплектованы необходимым персоналом в составе слесарей, сварщиков и электриков, но и оснащены соответствующим оборудованием. Приоритетным требованием остается обеспечение полного межведомственного взаимодействия, поскольку любое технологическое нарушение затрагивает всех участников процесса. Перенос завершения работ на следующие сутки не допускается ни при каких обстоятельствах. С момента установления первопричины и локализации проблемы все мероприятия ведутся в круглосуточном режиме до полного восстановления подачи ресурса потребителям», — подчеркнул Михаил Собакин.

По ЦТП-9 принято решение дополнительно повысить температуру на котельной и провести гидравлическую наладку. Также продолжается наладка новых сетей от реконструируемой котельной № 15 в микрорайоне Венюково. Контроль ситуации остается приоритетной задачей администрации, все отклонения от нормативов подлежат оперативному устранению.