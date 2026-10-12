Мострансавто трудоустроило 936 человек по программе «Приведи друга»

С начала 2026 года в Мострансавто по программе «Приведи друга» трудоустроились 936 новых сотрудников. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Подмосковья.

По программе действующие работники могут рекомендовать кандидатов на открытые вакансии и получать за это денежное вознаграждение. Как отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин, развитие транспортной инфраструктуры региона требует стабильного и профессионального кадрового обеспечения, а привлечение сотрудников по рекомендациям позволяет оперативно закрывать вакансии.

Всего с начала года благодаря рекомендациям сотрудников в компанию пришли 793 водителя автобусов и 143 специалиста технических служб. Только за сентябрь к работе приступили 106 водителей и 28 слесарей. Помимо водителей автобусов, предприятие приглашает слесарей, электрогазосварщиков, станочников, аккумуляторщиков, маляров, медников, обойщиков, рихтовщиков кузовов и ремонтировщиков резиновых изделий.

Наибольшее количество сотрудников по рекомендациям трудоустроилось в трех филиалах компании. В МАП № 11 г. Балашиха приняли 190 водителей и 21 слесаря, в МАП № 3 г. Домодедово — 129 водителей и 20 слесарей, в МАП № 10 г. Королев — 114 водителей и 22 специалиста технических служб.

«Рекомендации от действующих сотрудников — это надежный фильтр качества при подборе персонала. Опыт показывает: люди, пришедшие по рекомендации коллег, уже имеют представление о специфике нашей работы. Они понимают требования к дисциплине и ответственности, быстрее осваиваются на маршруте или в ремонтной зоне. Это экономит время и ресурсы на адаптацию», — подчеркнул генеральный директор Мострансавто Андрей Майоров.

За первого рекомендованного кандидата сотрудник получает 15 тыс. рублей. Выплата производится в два этапа: половина суммы начисляется после первого месяца работы нового сотрудника, оставшаяся часть — после второго. За второго и каждого последующего трудоустроенного кандидата вознаграждение составляет 20 тыс. рублей и также выплачивается двумя частями по 10 тыс. рублей. Участниками программы могут стать кандидаты, которые не работали в Мострансавто в течение последних шести месяцев.

Ознакомиться с актуальными вакансиями и условиями программы можно на официальном сайте Мострансавто в разделе «О компании / Вакансии»: https://mostransavto.ru/vacancy/. Получить консультацию по вопросам трудоустройства можно по короткому номеру *1795 или телефону +7 (903) 161-92-91.