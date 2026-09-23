Мингосуправления Подмосковья напомнило об онлайн-оформлении выплат для инвалидов

Более двух тысяч электронных заявлений на получение выплаты для приобретения технических средств реабилитации поступило на региональный портал Подмосковья с начала года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Мингосуправления.

Оформить выплату можно через услугу «Выплата на приобретение технических средств реабилитации» в разделе «Поддержка» — «Доступная среда». Для этого необходимо войти на портал через ЕСИА, заполнить электронную форму и указать банковские реквизиты для перечисления денег.

Размер выплаты рассчитывается для каждого технического средства, включенного в индивидуальную программу реабилитации. При этом учитывается установленная предельная стоимость конкретного изделия.

Получить выплату могут жители Московской области с инвалидностью I, II или III группы, а также дети-инвалиды до 18 лет. Технические средства должны быть предусмотрены индивидуальной программой реабилитации или абилитации.