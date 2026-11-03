Участковый Сергей Зацаринный представил Подмосковье на всероссийском конкурсе

Старший участковый уполномоченный полиции из Одинцовского округа Сергей Зацаринный представил Московскую область в финале всероссийского конкурса МВД «Народный участковый». Ранее капитан полиции победил в региональном отборе.

Сергей Зацаринный служит в органах внутренних дел почти 15 лет. Его административный участок охватывает территорию, где живут около 1,4 тысячи человек. За время работы полицейский раскрыл все 15 преступлений, рассмотрел 245 обращений и выявил 52 административных правонарушения. На профилактическом учете у него состоят девять человек.

Помимо служебных задач, участковый занимается общественной деятельностью: проводит для школьников уроки патриотического воспитания и помогает собирать гуманитарные грузы для участников специальной военной операции.

Финальный этап состязания прошел на базе Всероссийского института повышения квалификации сотрудников МВД России. За звание лучшего участкового боролись представители 83 регионов страны. В первый день они проверяли знания законодательства, демонстрировали навыки действий в нестандартных ситуациях, сборки и разборки пистолета Макарова и огневой подготовки. На следующий день конкурсанты сдавали нормативы по физической подготовке, включая бег, боевые приемы борьбы, подтягивания и наклоны. Завершилась программа стрельбами из пистолета.

Имена победителей объявят 17 ноября. Главный приз конкурса — автомобиль УАЗ «Патриот». Участники, занявшие второе и третье места, получат ценные подарки. Все финалисты будут отмечены почетными грамотами министра внутренних дел России Владимира Колокольцева.