Мосавтодор пригласил водителей на работу в Подмосковье

«Мосавтодор» начал набирать водителей грузового и грузопассажирского транспорта, водителей комбинированных дорожных машин, погрузчиков, трактористов, дорожных рабочих и других специалистов. Об этом сообщило учреждение, подведомственное Министерству транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Новым сотрудникам предлагают работу в государственном учреждении с 88-летней историей, стабильную заработную плату, социальные гарантии и возможности профессионального развития. Помимо зарплаты, предусмотрены надбавки за выслугу лет, оплачиваемые отпуска и больничные, а также дополнительные дни отпуска для прохождения ежегодного медобследования.

Сотрудники регулярно проходят программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки. Профессиональные достижения работников отмечают наградами и поощрениями различного уровня.

В учреждении действует программа «Приведи друга»: за каждого рекомендованного кандидата, трудоустроенного на должность дорожного рабочего или водителя комбинированной дорожной машины, сотрудник может получить премию от 10 тысяч рублей.

Мосавтодор обслуживает свыше 14,5 тысячи километров автомобильных дорог и более 1,3 тысячи искусственных сооружений. В структуру организации входят 9 региональных управлений автомобильных дорог и 25 производственных комплексов, где трудятся порядка 3,4 тысячи специалистов. Ознакомиться с вакансиями можно на официальном сайте Мосавтодора в разделе «Вакансии», а также на портале hh.ru. Дополнительную информацию об условиях трудоустройства соискатели могут получить в Управлении по работе с персоналом по телефонам: +7 (495) 287-37-97 (доб. 1813) и +7 (925) 259-29-94.