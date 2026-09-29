Передвижной рентген-аппарат поступил в больницу Воскресенска

В урологическое отделение Воскресенской больницы в этом году поступил передвижной рентген-аппарат типа С-дуга. Оборудование позволяет получать изображения непосредственно во время операции и контролировать ход медицинских манипуляций.

Новый аппарат обладает рядом преимуществ для урологии. Плоский детектор дает четкую картинку и показывает мелкие детали, что важно при камнях в почках или установке стентов. Генератор на 15 кВт с вращающимся анодом обеспечивает стабильный пуск и держит нагрузку во время долгих процедур. Функция BodySmart и платформа Unify помогают быстро настроить аппарат под пациента и ускоряют работу врача. Умные фильтры снижают лучевую нагрузку на больного и персонал.

Заместитель председателя правительства Московской области, министр здравоохранения региона Максим Забелин рассказал о возможностях такого оборудования.

«Аппараты типа С-дуга помогают врачам проводить вмешательства с постоянным рентгенологическим контролем и получать изображения в разных проекциях без необходимости менять положение пациента. Оборудование применяется в травматологии и ортопедии, хирургии, урологии, кардиологии и других направлениях. С начала года в больницы Московской области поступило 18 рентген-аппаратов типа „С-дуга“ общей стоимостью 214 млн рублей», — сказал Максим Забелин.

Оборудование закуплено благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.