Молодежный фестиваль прошел в Красногорске

В Московском областном филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы в Красногорске состоялся молодежный фестиваль-конкурс «Россия — симфония народов». Мероприятие, организованное Федеральным агентством по делам национальностей и Ассамблеей народов России при поддержке Министерства информации и молодежной политики Московской области, приурочили к Году единства народов России.

В конкурсной программе приняли участие семь команд из Москвы и Подмосковья. Они представили хореографические номера, среди которых были кавказские свадебные танцы и славянские хороводы. Каждое выступление стало демонстрацией культурного многообразия народов России.

Для гостей работали тематические зоны, где можно было ознакомиться с традиционными костюмами и предметами быта, а также попробовать блюда национальной кухни.

Председатель регионального отделения «Ассамблеи народов России» Московской области Татьяна Ключникова отметила важность сохранения культуры и национальной идентичности. «Студенты активно участвуют, подключаются ко всему этому. И ведь этот фестиваль уже прижился на базе РАНХиГС. Он уже проходит не первый год. Сначала он проходил как местный академический фестиваль, а сейчас он приобрел уже, можно сказать, не только региональный, но и межрегиональный статус», — сказала она.