Строительство котельной в Боровкове завершат в Богородском округе в 2026 году

В Богородском округе продолжается планомерная работа по модернизации системы теплоснабжения. Одним из ключевых проектов на этот год стало строительство новой блочно-модульной котельной в деревне Боровково.

Этот современный объект, способный выдавать мощность в 1 мегаватт, строится по адресу: улица Поселок Фабрики, дом 17а. Контракт на строительство был заключен в конце 2025 года. Работы по договору стартовали в апреле 2026 года и, согласно плану, завершатся к концу 2026 года.

В настоящий момент строительство находится на завершающей стадии. Объект готов на 88%. Сама котельная уже доставлена на площадку и полностью смонтирована. Специалисты занимаются ее подключением к необходимым инженерным коммуникациям.

Все процедуры, связанные с технологическим присоединением к сетям (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение, газоснабжение), успешно завершены. В данный момент проводятся пуско-наладочные работы — финальный этап перед запуском котельной в эксплуатацию.

Проект реализуется в рамках региональной и муниципальных программ. Софинансирование строительства осуществляется из бюджетов Московской области и Богородского округа. Новый объект является частью масштабной кампании по обновлению коммунальной инфраструктуры в регионе.