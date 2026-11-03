Нарушения при использовании земли выявили в Раменском округе

Власти муниципалитета завершили проверку участка в деревне Полушкино. Собственник земли для фермерского хозяйства использовал ее с нарушениями закона.

Участок площадью 24507 квадратных метров принадлежит физическому лицу и предназначен для ведения крестьянско-фермерского хозяйства. Инспекторы установили, что владелец использует территорию не по назначению. За это предусмотрена ответственность по части 1 стать 8.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Владельцу объявили предостережение, но он его проигнорировал. Повторный визит комиссии подтвердил, что нарушения земельного законодательства остались.

Администрация выдала официальное предписание чтобы собственник устранил нарушения на земле до 20 мая 2026 года. Владелец участка требования властей снова не выполнил. В связи с этим в отношении него составили протокол. Мировой суд признал собственника виновным и привлек его к административной ответственности.

В конце октября 2026 года администрация Раменского округа направила исковое заявление в судебные инстанции. Власти намерены заставить владельца устранить выявленные нарушения в судебном порядке.