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    Минтранс Подмосковья сообщил о загруженности дорог в 4 балла

    Фото: Мтди

    Вечером 5 ноября загруженность дорог Московского региона составила 4 балла. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

    Основные затруднения движения наблюдаются на Каширском, Дмитровском, Калужском, Киевском, Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе.

    В ведомстве призвали водителей быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.

    Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья публикуется в официальном канале МТДИ в MAX: https://max.ru/mtdi_mo

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