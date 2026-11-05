День открытых дверей провела налоговая инспекция в Серпухове

В Межрайонной ИФНС России № 11 по Московской области прошел день открытых дверей, посвященный исполнению налоговых уведомлений. Специалисты консультировали жителей по имущественным налогам — на землю, транспорт и недвижимость.

Посетители узнали, кому положено платить эти налоги, в какие сроки, какие ставки и льготы действуют в их муниципалитете. Отдельно разобрали, как приходят уведомления в 2026 году и что делать, если письмо так и не пришло.

Инспектор ФНС Алла Меркулова обратила внимание на важный момент: заплатить можно заранее, не дожидаясь уведомления. Деньги останутся на едином налоговом счете до срока уплаты, а списание произойдет автоматически.

Тем, кто обнаружил в уведомлении ошибку, прямо на месте помогли подать заявление в инспекцию. Здесь же рассказали, как подключиться к «Личному кабинету налогоплательщика» и заполнить декларацию через интернет.

Сотрудники инспекции напомнили: налоговое уведомление за налоговый период 2025 года должно быть оплачено не позднее 1 декабря 2026 года. Иначе придется платить пени и исполнительский сбор. Уведомление не присылают, если общая сумма налогов меньше 300 рублей.

Разобраться со ставками и льготами помогает сервис ФНС «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам». Дни открытых дверей инспекция проводит ежегодно — накануне срока уплаты налогов. Следующие пройдут 12, 19 и 26 ноября.