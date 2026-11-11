Десять подмосковных предприятий представили продукцию на выставке в Шанхае

Десять предприятий агропромышленного комплекса Подмосковья представили свою продукцию на международной выставке Food & Hospitality China. Мероприятие проходит с 10 по 12 ноября в Шанхае и объединяет производителей и поставщиков продуктов питания, напитков, а также представителей пекарского и ресторанного бизнеса со всего мира. Об этом сообщили в подмосковном Минсельхозе.

Как отметил министр сельского хозяйства Подмосковья Виталий Мосин, Китай остается одним из ключевых направлений для экспорта региональной сельскохозяйственной продукции. По его словам, рост поставок свидетельствует о востребованности местных товаров за рубежом. Участие в выставке должно помочь компаниям найти новых партнеров, заключить долгосрочные контракты и выйти на дополнительные рынки.

На стендах подмосковных производителей представлены напитки, кондитерские изделия и пищевые ингредиенты. Соки, смузи и морсы привезла химкинская компания «Идеи», соки, нектары и компоты — торговый дом «Сан Гран» из Краснозаводска.

Кондитерскую отрасль региона представляют сразу несколько предприятий. Дмитровская фабрика «Сокол» демонстрирует зефир и суфле, люберецкие компании «Глобус-Про» и «Кондитерская Фабрика „Аврора“ — шоколадные изделия.

К концу октября объем экспорта товаров агропромышленного комплекса Московской области в КНР приблизился к 275 тысячам тонн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатели выросли на 4% как в натуральном, так и в денежном выражении.