В Дмитровском округе продолжается модернизация мест сбора твердых коммунальных отходов. Девять контейнерных площадок уже готовы, еще 19 планируют обустроить до конца декабря.

Вопросы содержания и модернизации контейнерных площадок обсудили 23 ноября на совещании под руководством губернатора Московской области Андрея Воробьева. «Важно не только вовремя вывозить мусор, но и создавать условия, чтобы эта работа проходила без сбоев. Поэтому при обновлении контейнерных площадок особое внимание уделяем подъездным путям. Наша задача — чтобы жителям было удобно пользоваться площадками, а мусоровозы могли беспрепятственно подъезжать к контейнерам», — отметил глава Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов.

В 2026 году работы уже выполнили по девяти адресам. В Яхроме площадку обустроили на улице Левобережье, у дома 3. В поселке Деденево — на Московском шоссе, у дома 9. В Икше — на улицах Икшанской, у дома 9, Инженерной, у домов 9–10, Заовражной, у дома 1, и Комсомольской, у дома 14. В поселке ОПХ «Ермолино» — на улице Юбилейной, у дома 9, и на улице Вселенской. В деревне Базарово — на улице Молодежной, у дома 4.

Администрация округа также продолжает контролировать ежедневный вывоз отходов и санитарное состояние контейнерных площадок. Обновление мест сбора ТКО ведется с учетом удобства жителей и беспрепятственного проезда спецтехники.