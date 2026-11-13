Школьники проверят знания по истории космонавтики в новом выпуске «Квизтории»

В субботу, 14 ноября, телеканал 360 представит новый выпуск интеллектуального шоу «Квизтория». В этот раз за победу поборются команды юных знатоков из Дмитрова и Егорьевска.

Темой программы станет День запуска первого искусственного спутника Земли. Участникам предстоит продемонстрировать знания об истории освоения космоса и ответить на вопросы, связанные с важными событиями прошлого.

«Квизтория» — новый телевизионный проект, посвященный истории Московской области и России. В каждом выпуске школьники из разных городов встречаются в интеллектуальном состязании, проверяют свою эрудицию и учатся работать в команде.

Предстоящая игра станет первой встречей в рамках четвертьфинала шоу. Зрители смогут поддержать участников и проверить собственные знания, отвечая на вопросы вместе с командами.