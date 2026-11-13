360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Школьники проверят знания по истории космонавтики в новом выпуске «Квизтории»

    В субботу, 14 ноября, телеканал 360 представит новый выпуск интеллектуального шоу «Квизтория». В этот раз за победу поборются команды юных знатоков из Дмитрова и Егорьевска.

    Темой программы станет День запуска первого искусственного спутника Земли. Участникам предстоит продемонстрировать знания об истории освоения космоса и ответить на вопросы, связанные с важными событиями прошлого.

    «Квизтория» — новый телевизионный проект, посвященный истории Московской области и России. В каждом выпуске школьники из разных городов встречаются в интеллектуальном состязании, проверяют свою эрудицию и учатся работать в команде.

    Предстоящая игра станет первой встречей в рамках четвертьфинала шоу. Зрители смогут поддержать участников и проверить собственные знания, отвечая на вопросы вместе с командами.

    Читайте также

    Новый выпуск «Квизтории» посвятили первому русскому боевому кораблю

    Новый выпуск шоу «Квизтория» посвятили подвигу подольских курсантов

    Новый выпуск шоу «Квизтория» посвятят Дню первого русского корабля «Орел»

    Новый выпуск «Квизтории» посвятили первому русскому боевому кораблю

    Новый выпуск шоу «Квизтория» посвятили подвигу подольских курсантов

    Новый выпуск шоу «Квизтория» посвятят Дню первого русского корабля «Орел»