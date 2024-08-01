Камеры наблюдения установят на здании бывшей детской поликлиники в Мытищах

Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Первый этаж дома 21, корпус 5, на Олимпийском проспекте в Мытищах долгое время служил детской поликлиникой. После переезда медицинского учреждения в пустующие кабинеты начали незаконно проникать граждане, которые облюбовали это место для «отдыха».

Исполняющий обязанности главы городского округа Мытищи Олег Сотник совместно с председателем Совета депутатов Андреем Гореликовым провел выездное совещание. Они встретились с местными жителями и специалистами службы безопасности поликлиники, чтобы обсудить возникшие проблемы.

В результате принято решение о повышении мер безопасности до начала работ по реорганизации медицинского учреждения. В ближайшее время здесь установят видеокамеры системы «Безопасный регион», а на окна предложено установить металлические решетки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в регионе обновят свыше 30 пансионатов, лагерей и центров реабилитации.

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