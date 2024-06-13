Воробьев: свыше 30 пансионатов, лагерей и центров реабилитации обновят за год в Подмосковье
Губернатор Подмосковья: 30 социальных центров отремонтируют в 2024 году
Около 30 социальных центров Подмосковья обновят в 2024 году. Это оздоровительные лагеря, пансионаты, семейные учреждения, пункты реабилитации и не только. Выделили свыше миллиарда рублей из бюджета, отметил губернатор Андрей Воробьев.
Вместе с тем дополнительно предусмотрели 184 миллиона рублей на обновление мебели, бытовой техники и оборудования еще в 40 социальных центрах.
«Мы стараемся уделять значимое внимание учреждениям, которые предоставляют социальную помощь жителям в полустационарных и стационарных условиях, на дому. Ежегодно выделяем значительные средства не только на то, чтобы привести в порядок сами здания, но и чтобы переоснастить их — от кроватей и шкафов до современного оборудования», — рассказал глава Подмосковья.
В 2023 году, например, масштабно обновили Центр реабилитации «Ясенки» под Подольском. Установили аппараты с технологиями виртуальной реальности, имитаторы ходьбы, барокамеру — герметичную капсулу для лечения. Сейчас там строят бассейн.
Наша задача — сделать социальные центры максимально комфортными, создать в каждом из них домашнюю обстановку.
Андрей Воробьев
За прошлый год ремонт охватил 27 социальных учреждений Подмосковья, а в этом году коснется еще 30 — глобально и 40 — частично.
Например, в 2023-м преобразили Добрые дома «Егорьевский», «Коломенский», «Шатурский», центр «Семья и дом» в Орехово-Зуеве, а вскоре отремонтируют комплекс «Созвездие» в Рузе и многие другие учреждения.
В 44 местах, где дополнительно улучшат оснащение, появится интерактивное оборудование для реабилитации инвалидов, детей с ОВЗ. Установят электрогенераторы, рециркуляторы, кондиционеры, холодильники, дезинфекционные камеры.
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