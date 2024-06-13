Воробьев: свыше 30 пансионатов, лагерей и центров реабилитации обновят за год в Подмосковье

Около 30 социальных центров Подмосковья обновят в 2024 году. Это оздоровительные лагеря, пансионаты, семейные учреждения, пункты реабилитации и не только. Выделили свыше миллиарда рублей из бюджета, отметил губернатор Андрей Воробьев .

Вместе с тем дополнительно предусмотрели 184 миллиона рублей на обновление мебели, бытовой техники и оборудования еще в 40 социальных центрах.

«Мы стараемся уделять значимое внимание учреждениям, которые предоставляют социальную помощь жителям в полустационарных и стационарных условиях, на дому. Ежегодно выделяем значительные средства не только на то, чтобы привести в порядок сами здания, но и чтобы переоснастить их — от кроватей и шкафов до современного оборудования», — рассказал глава Подмосковья.