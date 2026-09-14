День города отметили в Лобне

Праздник к 65-летию города прошел 12 сентября и начался с молебна о благоденствии. У Вечного огня мемориального комплекса «Звонница» глава округа Анна Кротова почтила память погибших в военных конфликтах и войнах XX столетия.

Богослужение в Серафимовском храме возглавил благочинный округа протоиерей Михаил Трутнев. В памятной церемонии у мемориала также приняли участие депутат Государственной думы Ирина Роднина, депутат Московской областной Думы Денис Перепелицын, муниципальные депутаты и жители.

На месте будущего памятника участникам локальных войн посадили ели — мемориал планируют установить в декабре. Церемония стала символическим началом работы по его созданию и данью уважения защитникам Отечества. В завершение в небо выпустили белых голубей.

По традиции в День города открыли обновленную «Галерею Славы» в Центральном парке — она пополнилась новыми портретами и именами жителей, внесших вклад в развитие города. Праздничная программа продолжилась концертами творческих коллективов, фотозонами, ярмаркой сувениров и мастер-классами.

С большого экрана жителей поздравил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Анна Кротова вручила награды жителям, которые своим трудом и активной гражданской позицией вносят вклад в развитие округа.

На стадионе «Москвич» прошел матч легенд российского футбола с командой жителей Лобни: именитые спортсмены вручили детям участников боевых действий мячи с автографами. Позже там состоялся финальный матч юбилейного сезона проекта «Выходи во двор».

Завершился праздник кавер-шоу и выступлением воздушных акробатов.