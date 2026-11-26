За чистотой городских улиц и дворов ежедневно следят не только с помощью специальной техники, но и благодаря труду коммунальных работников. В МБУ «СиБ» трудятся Зульфия и Любовь. Обе присоединились к коллективу совсем недавно, но уже успели оценить дружную атмосферу в бригаде и найти в новой работе свои плюсы.

Зульфия признается, что ей нравится работать в команде, где коллеги готовы поддержать друг друга.

«Не жалею, что вышла на работу. Как руководители, так и бригада очень дружные, взаимопонимающие. Вчера был первый снег. Мы не могли ему нарадоваться. Очень все было здорово. Если будет так продолжаться, я не уйду», — поделилась она.

Любовь работает в коммунальной службе меньше двух месяцев. Женщина уже на пенсии, однако решила не оставаться дома и выйти на работу. Здесь она не только поддерживает физическую активность, но и общается с коллегами, а главное — вносит свой вклад в благоустройство родного города.

«Хочется, чтобы родной город стал чище», — поделилась Любовь.