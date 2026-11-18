Глава Чехова Михаил Собакин на еженедельном совещании под руководством губернатора Московской области Андрея Воробьева доложил о выполнении наказов жителей. Местное отделение «Единой России» собрало почти 20 тысяч обращений граждан.

Большая часть вопросов касается дорог, образования и ЖКХ. Работа по ряду направлений уже принесла ощутимые результаты: в Чехове открыта детская поликлиника на 500 посещений в смену, построена пристройка к школе № 3 и новый корпус гимназии № 7.

Кроме того, округ стал лидером Подмосковья по объему финансирования модернизации теплоснабжения — в активной фазе ремонт 11 котельных и более 24 километров сетей. Особое внимание на совещании уделили подготовке систем водоснабжения и водоотведения к отопительному сезону.

В рамках подготовки к зиме специалисты провели масштабное обслуживание инфраструктуры. На водозаборных узлах заменили запорную арматуру, промыли магистральные сети и прочистили канализационные коллекторы. Для бесперебойной работы на водозаборном узле «Чернецкое» установили резервный дизель-генератор, а на складах сформировали запас материалов для оперативного устранения аварий.