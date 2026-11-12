Путепровод через ж/д пути возле деревни Лукино открыли после капремонта

Симакова В. А.

Фото: Симакова В. А.

В городском округе Серпухов возобновили движение транспорта по путепроводу через железнодорожные пути возле деревни Лукино. Сооружение на 95-м километре Старосимферопольского шоссе капитально отремонтировали по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в РИАМО.

В ходе реконструкции дорожники заменили пролетное строение, обновили опоры и укрепили насыпи. Также восстановили подъезды к мосту, выполнили гидроизоляцию и уложили новый асфальт.

При установке пролетного строения использовали кран грузоподъемностью около 500 тонн. Благодаря технологии навесного монтажа конструкцию удалось собрать за две основные операции вместо 16.

На путепроводе смонтировали систему водоотведения, которая поможет предотвратить скопление воды и образование наледи. Для безопасности автомобилистов и пешеходов установили ограждения, разделили транспортную и пешеходную зоны, а также оборудовали светодиодное освещение.

Обновленный путепровод длиной почти 50 метров обеспечивает транспортное сообщение между деревнями Лукино, Васильевское и Съяново-1. Через него жители могут выехать на Симферопольское и Старосимферопольское шоссе в сторону Серпухова.

Основные строительные работы завершены. В ближайшее время подрядчику останется привести в порядок прилегающую территорию и убрать временные сооружения.