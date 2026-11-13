Капремонт корпуса больницы завершат в Наро-Фоминске к концу 2027 года

В хирургическом корпусе Наро-Фоминской больницы завершили основной демонтаж. 12 ноября объект посетил начальник территориального управления Наро-Фоминск Евгений Клюшкин — он осмотрел ход работ.

Строители вывезли 10 тысяч кубометров мусора, усилили фундамент, устранили подтопление в подвале и заменили большую часть из 310 плит перекрытий. Над операционным блоком демонтировали еще 55 плит, чтобы сделать потолки выше, и заказали новые окна.

Подрядчик рассчитывает завершить обновление здания досрочно — к концу 2027 года вместо намеченного по контракту января 2028 года. Впереди у специалистов обновление кровли, коммуникаций, систем вентиляции и подачи медицинского кислорода, а также обустройство девяти входных групп.

По словам начальника участка «И-ГРУПП» Александра Гусарова, самые сложные этапы позади, и работы идут по графику.

«Пообщались с главным врачом Наро-Фоминской больницы Сергеем Сидоренко. Отдельно обсудили дальнейшие планы по благоустройству прилегающей территории. Поблагодарил Сергея Борисовича за включенность и работу на благо жителей», — отметил Евгений Клюшкин.

Капитальный ремонт проводится по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь» при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Модернизация и оснащение больниц тяжелой медицинской техникой остаются одним из главных приоритетов для региона.