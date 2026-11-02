Парк у Дома культуры в Уваровке благоустроят в Можайском округе

Пресс-служба администрации г. о. Можайск

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Можайск

В парке напротив Дома культуры в поселке Уваровка продолжаются работы по благоустройству: специалисты подрядной организации завершают бетонные работы и одновременно ведут асфальтирование дорожек вне границ парка, а на территории началась укладка плитки. Общий фронт работ развернут на площади 0,5 гектара.

К настоящему моменту завершена прокладка всех коммуникаций, что позволило перейти к следующим этапам благоустройства. Также завершено кронирование деревьев — эти работы были согласованы с жителями.

В центре парка приведут в порядок постамент памятника, установят скамейки, урны и качели с навесами. Безопасность обеспечат камеры видеонаблюдения, встроенные в систему «Безопасный регион».

В дальнейшем подрядчик планирует выполнить комплекс работ по благоустройству территории, включая финальную отделку и приведение парка в обновленный вид. Все работы на объекте будут завершены до конца текущего года.

Благоустройство ведется по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» под контролем Министерства благоустройства Московской области.