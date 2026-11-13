Обновленные лесопарковые зоны «Зверинец» и «Восьмидорожье» открыли в Раменском

В Раменском открыли благоустроенные лесопарковые зоны «Зверинец» и «Восьмидорожье» общей площадью более 50 гектаров. Для жителей оборудовали около 10 километров прогулочных дорожек, детские и спортивные площадки, зоны спокойного отдыха, а также специальные пространства для выгула и дрессировки собак, сообщили в РИАМО.

В церемонии открытия приняли участие глава Раменского округа Эдуард Малышев и депутат Владимир Демин. После символического перерезания ленты для гостей провели экскурсию по обновленной территории.

«Это большой подарок от губернатора Московской области Андрея Воробьева нашему городу», — подчеркнул глава Раменского округа Эдуард Малышев.

Жители положительно оценили изменения, отметив, что лесопарк стал удобнее для прогулок и занятий спортом.

«Мы очень рады, что этот лес привели в порядок. Теперь здесь хватит места всем: и кто просто гуляет, и кто занимается спортом и зимой катается на лыжах», — поделились жители города Александр Алексеевич и Лидия Семеновна.

Особенно востребованными оказались детские игровые зоны, расположенные вдали от автомобильных дорог.

«Раньше мы просто приходили сюда погулять с детьми. Сейчас нам стало намного интереснее: ведь здесь есть детские площадки, которые находятся вдали от проезжающих машин. Прогулки стали намного приятнее», — рассказала жительница Раменского Елена.

Для посетителей в день открытия организовали праздничную программу с музыкой, развлечениями для детей и чаепитием.