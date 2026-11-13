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    Обновленные лесопарковые зоны «Зверинец» и «Восьмидорожье» открыли в Раменском

    Фото: Ирина Моисеева

    В Раменском открыли благоустроенные лесопарковые зоны «Зверинец» и «Восьмидорожье» общей площадью более 50 гектаров. Для жителей оборудовали около 10 километров прогулочных дорожек, детские и спортивные площадки, зоны спокойного отдыха, а также специальные пространства для выгула и дрессировки собак, сообщили в РИАМО.

    В церемонии открытия приняли участие глава Раменского округа Эдуард Малышев и депутат Владимир Демин. После символического перерезания ленты для гостей провели экскурсию по обновленной территории.

    «Это большой подарок от губернатора Московской области Андрея Воробьева нашему городу», — подчеркнул глава Раменского округа Эдуард Малышев.

    Жители положительно оценили изменения, отметив, что лесопарк стал удобнее для прогулок и занятий спортом.

    «Мы очень рады, что этот лес привели в порядок. Теперь здесь хватит места всем: и кто просто гуляет, и кто занимается спортом и зимой катается на лыжах», — поделились жители города Александр Алексеевич и Лидия Семеновна.

    Особенно востребованными оказались детские игровые зоны, расположенные вдали от автомобильных дорог.

    «Раньше мы просто приходили сюда погулять с детьми. Сейчас нам стало намного интереснее: ведь здесь есть детские площадки, которые находятся вдали от проезжающих машин. Прогулки стали намного приятнее», — рассказала жительница Раменского Елена.

    Для посетителей в день открытия организовали праздничную программу с музыкой, развлечениями для детей и чаепитием.

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