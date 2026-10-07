360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Глава Одинцовского округа провел встречу с жителями поселка Заречье

    Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

    Андрей Иванов провел личный прием в формате выездной администрации. Встреча с жителями прошла в территориальном управлении Сколковское на площадке культурно-досугового центра.

    Жительница дома № 54 по Можайскому шоссе сообщила о плохом состоянии ограждения вокруг недостроенного дома № 53 — это опасно, поскольку на площадку могут попасть дети. Вопрос ремонта забора обсудят на встрече с конкурсным управляющим.

    Второй вопрос касался дорожного движения на участке между домами № 4 по бульвару Эйнштейна и № 19 по улице Агрохимиков. Заявители указали на то, что из-за припаркованных машин дорога значительно сужается — это затрудняет проезд транспорта и экстренных служб. Рассмотрят несколько мер: установку шлагбаума, камеры видеонаблюдения или организацию одностороннего движения.

    Также рассмотрели вопрос приема узкопрофильных специалистов в Немчиновском фельдшерско-акушерском пункте. Сейчас в учреждении только делают кардиограммы, ставят уколы и выписывают рецепты. За другими медицинскими услугами пациенты приезжают к врачам в Новоивановское и Одинцово. Муниципалитет проработает график выезда узких специалистов.

    Читайте также

    Территорию возле детского сада на улице Климова благоустроят в Ногинске

    Архив Подмосковья присоединился к подготовке выставки в Музее обороны Москвы

    Детский сад на 560 мест построят в Люберцах

    Жительницу Подмосковья Елену Клименко удостоили звания "Мать-героиня"

    Детские площадки и пешеходные тропы обустроят в парке «1 Мая» в Орехово-Зуеве

    День учителя отметили в Химках

    Отопление заработало в деревне Миронцево в Солнечногорске

    Память легендарного летчика Дмитрия Каприна почтили в Чехове

    Можайская организация поддержки инвалидов отметила 15-летие

    Останки 50 солдат Красной армии обнаружили возле деревни Папивино

    Капитальный ремонт скатных крыш проведут в Богородском округе

    Глава Мытищ наградила ветеранов педагогического труда