Глава Одинцовского округа провел встречу с жителями поселка Заречье

Андрей Иванов провел личный прием в формате выездной администрации. Встреча с жителями прошла в территориальном управлении Сколковское на площадке культурно-досугового центра.

Жительница дома № 54 по Можайскому шоссе сообщила о плохом состоянии ограждения вокруг недостроенного дома № 53 — это опасно, поскольку на площадку могут попасть дети. Вопрос ремонта забора обсудят на встрече с конкурсным управляющим.

Второй вопрос касался дорожного движения на участке между домами № 4 по бульвару Эйнштейна и № 19 по улице Агрохимиков. Заявители указали на то, что из-за припаркованных машин дорога значительно сужается — это затрудняет проезд транспорта и экстренных служб. Рассмотрят несколько мер: установку шлагбаума, камеры видеонаблюдения или организацию одностороннего движения.

Также рассмотрели вопрос приема узкопрофильных специалистов в Немчиновском фельдшерско-акушерском пункте. Сейчас в учреждении только делают кардиограммы, ставят уколы и выписывают рецепты. За другими медицинскими услугами пациенты приезжают к врачам в Новоивановское и Одинцово. Муниципалитет проработает график выезда узких специалистов.