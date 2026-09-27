Турнир по мини-футболу за здоровый образ жизни прошел в Серпухове

В Серпухове на спортивной базе «Лесная опушка» прошел турнир по мини-футболу, посвященный здоровому образу жизни. Участниками соревнований стали молодые люди от 16 до 25 лет из Серпухова, Подольска, Коломны и других городских округов Подмосковья.

Турнир в Серпухове состоялся уже во второй раз. Его организаторами выступили Комиссия по вопросам физической культуры и спорта Подольской епархии Русской Православной Церкви, отдел по работе с медицинскими учреждениями, утверждению трезвости и профилактике зависимостей, Серпуховское благочиние и движение «Трезвая Россия».

Мероприятие прошло при поддержке Федерации бокса, Международной ассоциации бокса, фонда «Русский крест» и спортивной базы «Лесная опушка».

Глава городского округа Серпухов Алексей Шимко отметил, что спортивные мероприятия помогают молодым людям находить друзей, работать в команде, уважать соперников и с пользой проводить свободное время.

«Важно, что к этой работе активно подключаются священнослужители — поддерживают ребят, участвуют в организации встреч и создают пространство для открытого общения. Спасибо организаторам и всем командам. Участникам — ярких матчей, честной борьбы и новых спортивных встреч», — сказал Алексей Шимко.

По мнению организаторов, такие турниры помогают объединять молодежь и популяризировать ценности здорового и активного образа жизни.