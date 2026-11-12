Школьники из Богородского округа побывали на экскурсии в Совете Федерации

Для ребят поездка стала не просто знакомством с одним из главных зданий страны, а погружением в систему устройства государственной власти и возможностью увидеть, как рождается закон.

Маршрут экскурсии был продуман так, чтобы дать школьникам максимально полное представление о работе верхней палаты российского парламента. Ребят провели по знаковым помещениям здания, рассказали об истории формирования Совета Федерации и о том, какую роль он играет в системе государственного управления. Особое внимание уделили самому механизму законотворчества: школьникам объяснили, как проходят обсуждения инициатив, какие этапы должен пройти законопроект, прежде чем стать законом, и кто участвует в этом процессе.

Познакомились ребята и с закулисной стороной работы Совета Федерации. Они смогли понаблюдать за работой телевидения и своими глазами увидеть, как готовят трансляции заседаний, как ведется съемка и как формируется информационное освещение парламентской деятельности.

Отдельный и особенно важный блок экскурсии был посвящен возможностям для молодежи. Школьникам рассказали, какие проекты и программы реализует Совет Федерации для молодых граждан, и какую роль в этом играет Палата молодых законодателей. Ребята узнали, как можно участвовать в молодежных инициативах, предлагать собственные идеи и быть причастными к общественно значимой работе уже сегодня.