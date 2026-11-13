Чемпионат по спортивной версии игры «Что? Где? Когда?» прошел в Воскресенске

12 ноября в молодежном центре «Олимпиец» провели второй этап состязания среди учащихся. Участие приняли девять школьных команд муниципалитета и команда сопровождающих.

По итогам игры сразу три школьные команды разделили первое место, набрав по шесть баллов: «Терабайты» из школы «Траектория успеха», «Топинамбур» из лицея № 23 и «Вектор победы» из школы «Вектор». Команда сопровождающих набрала 12 баллов.

Третий этап чемпионата состоится 10 декабря в 16:00 в молодежном центре «Олимпиец».

Состязание по спортивной версии игры «Что? Где? Когда?» дает возможность юным участникам проявить себя и служит мощным мотиватором для учебы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев неоднократно подчеркивал важность интеллектуальных соревнований для школьников, связывая их с качеством образования и будущим региона.